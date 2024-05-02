Поховали 21-річного поліцейського, який загинув внаслідок удару РФ по Одесі (фото)

Він був єдиним сином у родині.

В місті Балта на Одещині попрощалися з 21-річним слідчим поліції Владиславом Углею, який загинув внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 30 квітня.

Про це передає поліція Одеської області.

Владислав Угля – родом з містечка Балта. 2023 року хлопець закінчив Одеський державний університет внутрішніх справ і став працювати слідчим в Одеському районному управлінні поліції №1. Він був єдиним сином у родині.

Хлопець був єдиним сином у родині / Фото: Поліція Одеської області

30 квітня внаслідок чергової атаки РФ по Одесі хлопець загинув. Сьогодні відбулася церемонія прощання з Владиславом у його рідному містечку.

Похорон поліцейського в рідному містечку

"Він був моїм колегою всього рік. Не дивлячись на це, я одразу побачила його порядність, відкритість, людяність і професіоналізм, який має бути у справжнього поліцейського. Для колективу слідства він назавжди наш "Угольок", який ніколи не згасне в серцях", – говорить колега Владислава, підполковниця поліції Алла Кальчева.

Похорон поліцейського в рідному містечку

Вшанувати пам'ять юного правоохоронця прийшли рідні, колеги, керівництво поліції Одещини, місцева влада і жителі Балти.

Нагадаємо, що протягом останніх трьох днів росіяни завдавали жорстоких ударів по Одесі. Так, внаслідок російської атаки по Одесі 30 квітня загинули троє людей, ще троє зазнали поранень.

Наступного дня, 1 травня, росіяни знову атакували Одесу. Відомо про 13 постраждалих.

Також до шести зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі, який РФ влаштувала 29 квітня.

Нагадаємо, що 15 березня цього року під час обстрілу Одеси загинули поліцейський Андрій Боярський і заступник очільника ГУНП, очільник управління превентивної діяльності в Одеській області Дмитро Абраменко.