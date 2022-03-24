У Баштанці пенсіонер, якого за віком не взяли в тероборону, спалив "Град" окупантів

У Баштанці пенсіонер, якого за віком не взяли в тероборону, спалив "Град" окупантів

Дідусь пожбурив в установку коктейль Молотова.

У Баштанці Миколаївської області 78-річний пенсіонер знищив реактивну систему залпового вогню "Град" окупантів.

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Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.

"Герої Баштанки. Дід Василь у 78 років першим знищив російську бойову машину у Баштанці пляшкою з запальною сумішшю. Потужні удари українських штурмовиків та гелікоптерів зупинили прорив російських військ у центральну Україну в районі міст Баштанка та Новий Буг 27-го лютого - 1 березня. А украінські патріоти з Тероборони Баштанськоі громади з одними автоматами та пляшками з коктейлем Молотова нав’язали бій росіянам у місті та змусили ворога кинути велику кількість бойової техніки.", - йдеться в повідомленні.

На жаль, у бою з російською бронетехнікою у Баштанці загинуло кілька місцевих жителів, які пішли на російську колону тільки з автоматами та кількома рожками патронів.

Нагадаємо, що Слідчий комітет Білорусі повідомив про затримання двох мешканців міста Мозиря, яких підозрюють у підготовці знищення російської військової техніки, яка перебуває на території цієї країни.