У Баштанці пенсіонер, якого за віком не взяли в тероборону, спалив "Град" окупантів

Дідусь пожбурив в установку коктейль Молотова.
У Баштанці Миколаївської області 78-річний пенсіонер знищив реактивну систему залпового вогню "Град" окупантів.
Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.
"Герої Баштанки. Дід Василь у 78 років першим знищив російську бойову машину у Баштанці пляшкою з запальною сумішшю. Потужні удари українських штурмовиків та гелікоптерів зупинили прорив російських військ у центральну Україну в районі міст Баштанка та Новий Буг 27-го лютого - 1 березня. А украінські патріоти з Тероборони Баштанськоі громади з одними автоматами та пляшками з коктейлем Молотова нав’язали бій росіянам у місті та змусили ворога кинути велику кількість бойової техніки.", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Слідчий комітет Білорусі повідомив про затримання двох мешканців міста Мозиря, яких підозрюють у підготовці знищення російської військової техніки, яка перебуває на території цієї країни.