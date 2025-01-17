У батьків інвалідність III групи: чи можна отримати відстрочку від мобілізації

В Україні деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, чоловік, що має матір або батька з інвалідністю III групи, може скористатися таким правом за певних умов.

Про це повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.

Юристи пояснюють: якщо матір чи батько має інвалідність ІІІ групи, то син може отримати відстрочку лише за умови оформлення постійного стороннього догляду за нею у відповідності до українського законодавства. У такому разі чоловік повинен подати до ТЦК та СП заяву з документом про підтвердженням Акту факту догляду за матір’ю чи батьком.

Для отримання відстрочки необхідно надати ТЦК такі документи:

копію медичного висновку МСЕК про інвалідність одного з батьків або висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у догляді;

документи, що підтверджують здійснення догляду за матірʼю чи батьком з інвалідністю або без такої (акт, чи висновок складений соціальними службами про призначення доглядальником з компенсацією);

свідоцтво про народження.

Зазначається, що отримати відстрочку, якщо у батьків з інвалідністю ІІІ групи є інші родичі, також можна. Українське мобілізаційне законодавство передбачає надання відстрочки військовозобов'язаному за умови виконання обов’язку з догляду за матір’ю з ІІІ групою інвалідності навіть за наявності інших родичів. Для цього необхідно подати документи, що підтверджують здійснення догляду за родичем з інвалідністю III групи до військкомату.

Як повідомлялося, в Україні подовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації - від 8 лютого до 9 травня 2025 року. Це вже 14-й раз, коли парламент ухвалює подовження мобілізації в умовах війни

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