У "Батьківщині" виник скандал через підтримку Шкрум легалізації медичного каннабісу - ЗМІ

Шкрум єдина у фракції "Батьківщина", яка проголосувала за цей закон.

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагає від колеги по фракції Альони Шкрум скласти мандат народного депутата через те, що остання підтримала у першому читання законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

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Про це інформує УП з посиланням на власні джерела у партії "Батьківщина".

Тимошенко поставила заступнику голови фракції Сергію Власенко завдання, щоб Шкрум виключили з усіх міжнародних делегацій і скасувати всі її міжнародні відрядження, які вона відвідує як представник "Батьківщини".

Сама Шкрум наразі ніяк не прокоментувала дану ситуацію.

Депутатка раніше опублікувала у себе в Facebook пост, у якому пояснила, чому вона підтримує цей "контроверсійний" закон.

Вона заявила, що законопроект має деякі недоліки і потрібен бути доопрацьований, але вірить, що легалізація медичного канабісу — це правильний шлях.

"Я розумію позицію своїх колег, які вказують на його недоліки і ризики. Його ефективність буде залежати від непростої роботи з підготовки до другого читання та контролю потім. Та цей зп для мене починає шлях і дискусію. Мабуть, найбільша розкіш, яку можна дозволити собі в політиці — це залишатися людиною зі своїми ідеями, думками, цінностями та переконаннями. Ця розкіш рідко доступна. Занадто багато кордонів та підводних камінців", - написала Шкрум.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні 4 млн громадян будуть потребувати ліків на основі медичного канабісу: серед них — військові і важкохворі.

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