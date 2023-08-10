У Байдена розробляють гарантії безпеки для України, які діятимуть навіть за Трампа — Держдеп

Підтримка буде закріплена у двосторонніх домовленостях, які будуть чинними незалежно від першої особи.

Домовленості між Україною та Сполученими Штатами щодо безпекових гарантій потрібно закріпити таким чином, щоб вони діяли незалежно від того, хто перебуватиме на посаді президента.

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Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Голос Америки.

На питання журналістів про те, чи зміниться підтримка України, якщо наступним президентом буде обрано Дональда рампа, Міллер відповів, що така підтримка буде закріплена у двосторонніх домовленостях, які будуть чинними незалежно від першої особи.

"Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України", – зазначив він.

Міллер нагадав, що нараді адміністрація президента Джо Байдена веде переговори щодо двосторонніх безпекових зобовʼязань і додав, що остаточні рішення про підтримку України залежатимуть від Конгресу.

"Щоразу, як ми просили у Конгресу виділити більше підтримки для уряду України, українських військових і народу України, Конгрес завжди погоджувався. І ми очікуємо, що так буде й надалі", – підкреслив Міллер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США вважають, що рішення про початок мирних переговорів між Росією та Україною, може ухвалювати тільки президент Зеленський.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні розповіли, хто відповідає за підготовку українських пілотів на F-16.

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