У Байдена запевнили, що не ведуть з Росією таємних перемовин щодо України

Перемовини стосуються лише двосторонніх відносин з Росією

Адміністрація президента США не веде непублічних переговорів з Росією щодо України, а обговорює лише ті питання, які стосуються конкретно двосторонніх відносин.

Про це заявила представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона зазначила, що американська влада обговорює з Росією лише ті питання, які турбують Вашингтон у рамках двосторонніх відносин, але це не торкається України.

"Консультації адміністрації США з урядом РФ на високому рівні націлені лише на скорочення ризиків у двосторонніх відносинах", – зазначила Жан-П'єр.

Разом з тим вона підтвердила, що помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван веде перемовини з радниками російського президента Путіна, але не може передавати зміст розмов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США солідарні з позицією України щодо переговорів з Росією, але РФ не хоче ніяких мирних переговорів, що відповідали б принципам Статуту ООН й міжнародного права.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов переконаний, що провал на полі бою змушує Путіна сигналізувати про готовність до переговорів.

Читайте також: