У Байдена заявили, що Україна готується до нового контрнаступу

Україна планує розпочати новий контрнаступ на позиції російських загарбників у 2025 році, щоб утримати Кремль від отримання додаткових переваг цього року.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Financial Times.

Він заявив, що У США очікують "російського прогресу" на полі бою попри виділення нової допомоги, оскільки "ви не можете відразу перемкнути вимикач".

Салліван заявив, що з новою допомогою Україна матиме можливість "утримувати лінію" впродовж 2024 року і "гарантувати, що Україна зможе протистояти російській атаці".

Він додав, що Україна планує "рухатися вперед і повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітик назвав ключове озброєння з пакету допомоги США.

Крім того, ми раніше інформували, що боєць ЗСУ оцінив плани окупантів на фронті.

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