Тіло дівчинки виявили біля заводу / © pixabay.com

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Сьогодні, 17 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області виявили мертвою 7-річну дівчинку Ангеліну. На тілі дитини є ознаки насильницької смерті.

Про це повідомили в пресслужбі Бердянської МВА.

«У тимчасово окупованому Бердянську виявили тіло 7-річної дівчинки поблизу заводу „Азовкабель“ в районі лісосмуги з ознаками насильницької смерті. Напередодні дитину розшукували після її зникнення», — йдеться в повідомленні.

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Відомо, що 16 травня близько 17:00 дівчинка вийшла на прогулянку з іншими дітьми у дворі будинку по вул. Кабельщиків, 154. Після цього зв’язок з дитиною був втрачений.

Нагадаємо, що у червні 2023 року російські окупанти в Бердянську вбили двох підлітків — 16-річних Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, це була позасудова страта.