- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 1 хв
У Бердянську виявили мертвою 7-річну дівчинку — напередодні її розшукували
У Бердянську поблизу заводу виявили тіло дитини. Дівчинка зникла напередодні, її розшукували рідні.
Сьогодні, 17 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області виявили мертвою 7-річну дівчинку Ангеліну. На тілі дитини є ознаки насильницької смерті.
Про це повідомили в пресслужбі Бердянської МВА.
«У тимчасово окупованому Бердянську виявили тіло 7-річної дівчинки поблизу заводу „Азовкабель“ в районі лісосмуги з ознаками насильницької смерті. Напередодні дитину розшукували після її зникнення», — йдеться в повідомленні.
Відомо, що 16 травня близько 17:00 дівчинка вийшла на прогулянку з іншими дітьми у дворі будинку по вул. Кабельщиків, 154. Після цього зв’язок з дитиною був втрачений.
Нагадаємо, що у червні 2023 року російські окупанти в Бердянську вбили двох підлітків — 16-річних Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, це була позасудова страта.