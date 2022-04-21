У Бердичеві демонтували обеліск на братській могилі бійців червоної дивізії Щорса

У Бердичеві Житомирської області демонтували обеліск учасникам громадянської війни, розташований біля Центрального універмагу.

Слід зауважити, що через війну, яку розпочала Росія, голова військової адміністрації Віталій Бунечко вніс зміни до свого розпорядження про "декомунізацію". Відтак з початком повномасштабної агресії проти України місцева влада вирішила прибрати з міста цей обелісок.

Про це 20 квітня повідомляє пресслужба Бердичівської міської ради.

"Як і понад сторіччя тому, славне українське військо доблесно воює проти людоненависницького режиму та його кривавої орди маніяків, збоченців, мародерів. За ініціативи міської влади Бердичева, було зроблено усе необхідне задля оперативного закриття усіх процедурних питань в законодавчому полі щодо подальшої долі більшовицького символу. Час настав", - йдеться у повідомеленні мерії.

Слід зауважити: історичні відомості свідчать про те, у кінці лютого - на початку березня 1919-го року січові стрільці Симона Петлюри, котрі йшли на Київ, намагалися закріпитися у містах на підступах до української столиці. 7 березня січовики оволоділи Бердичевом. У бій з українцями вступила червона дивізія під командуванням Миколи Щорса. 19 березня у місті було встановлено радянську владу. Наступного ховали загиблих щорсівців, а після цього у центрі міста з’явилася братська могила, на якій потім встановили пам’ятник.

Як повідомлялося, у Хмельницькому демонтують російськомовні вивіски. У місті написів мовою країни-окупантки назбиралося - це і назви дитячих магазинів, і ветаптек, і майстерень.