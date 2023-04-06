У Бердичеві мати зламала синові руку: посварилися через різні політичні погляди

Окрім перелому руки, у чоловіка було діагностовано численні забої та садна.
У Бердичеві на Житомирщині мати зламала синові руку через різні політичні погляди.
Про це інформує поліція Житомирської області.
Поліцейські отримали від медиків повідомлення про травмування 31-річного жителя Бердичева. Окрім перелому руки, у нього було діагностовано численні забої та садна.
Правоохоронці з'ясували, що травми чоловікові завдала мати під час конфлікту. Вони посварилися "через розбіжності в оцінці нинішніх подій в Україні". Що конкретно стало причиною сварки, у поліції не уточнили.
Дії жінки слідчі кваліфікували, як умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Їй загрожують виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження чи позавлення волі на строк до 3 років.
Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому чоловік відмовився від мобілізації, бо "втратив багато друзів". Його покарали "умовним" терміном.
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