У Бердичеві мати зламала синові руку: посварилися через різні політичні погляди

Окрім перелому руки, у чоловіка було діагностовано численні забої та садна.

У Бердичеві на Житомирщині мати зламала синові руку через різні політичні погляди.

Про це інформує поліція Житомирської області.

Поліцейські отримали від медиків повідомлення про травмування 31-річного жителя Бердичева. Окрім перелому руки, у нього було діагностовано численні забої та садна.

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Правоохоронці з'ясували, що травми чоловікові завдала мати під час конфлікту. Вони посварилися "через розбіжності в оцінці нинішніх подій в Україні". Що конкретно стало причиною сварки, у поліції не уточнили.

Дії жінки слідчі кваліфікували, як умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Їй загрожують виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження чи позавлення волі на строк до 3 років.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому чоловік відмовився від мобілізації, бо "втратив багато друзів". Його покарали "умовним" терміном.

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