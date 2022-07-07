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У Бердичеві суд заборонив чоловікові-дебоширу приходити до оселі 77-річного батька

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У Бердичеві суд заборонив чоловікові-дебоширу приходити до оселі 77-річного батька

Як одержати недоотриману пенсію після смерті пенсіонера: документи / Фото: pixabay.com

У місті Бердичеві Житомирської області суд заборонив чоловікові відвідувати свого літнього батька. 

До чоловіка застосували обмежувальний припис. Адже він систематично скоював домашнє насильство щодо свого літнього батька.

Про це повідомила пресслужба Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

Зазначається, що до правоохоронних органів звернувся 77-річний місцевий житель. Він написав заяву про видавання обмежувального припису щодо 40-річного сина. Зі слів пенсіонера, син систематично зловживає алкоголем, нецензурно висловлюється, виявляє до батька агресію, псує його майно та погрожує фізичною розправою.

"Заявник просив, аби сину заборонили входити і перебувати з ним у одному місці проживання", - йдеться у повідомленні.

Під час розгляду справи стало відомо, що кривдника вже притягували до адмінвідповідальності за насильство у сім’ї  Він не заперечував проти обмежувального припису. Саме тому синові-дебоширу заборонили приходити до оселі батька протягом трьох місяців.

Як повідомлялося, на Львівщині поліцейські затримали зловмисницю, причетну до вбивства свого співмешканця. У понеділок, 4 липня, раніше судима 47-річна мешканка Борислава Львівської області зарізала чоловіка.

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