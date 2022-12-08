Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Бердичеві засудили пенсіонера, який прославляв окупантів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
257
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Бердичеві засудили пенсіонера, який прославляв окупантів

Фото: УНІАН

Зрадник свою провину визнав.

У Бердичеві Житомирської області засудили 72-річного чоловіка, який прославляв окупантів армії РФ. Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на три роки з випробувальним терміном півтора року. Також у пенсіонера конфіскували ноутбук.

Про це повідомила пресслужба Бердичівського міськрайонного суду.

Розслідування встановило, що прихильник російських військ у заборонених "Однокласниках" поширював публікації, у якій містилася глорифікація осіб, які проводять збройну агресію Росії проти України

Зазначається, що зрадник свою провину у кримінальному правопорушенні визнав. "Щиро покаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості", - наголошують у повідомленні. Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції упродовж місяця.

Нагадаємо, у Києві затримали місцевого підприємця, який причетний до продажу військових товарів, які поставлялись до України як гуманітарна допомога. Йдеться про продаж 290 аптечок та двох тепловізійних прицілів на загальну суму 20 тис. доларів США.

Читайте також:

Зрадники в рясах у церкві: що може зробити держава - Віктор Ягун та Георгій Коваленко

Зрадники в рясах у церкві: що може зробити держава - Віктор Ягун та Георгій Коваленко

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
257
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація