У Бердичеві засудили пенсіонера, який прославляв окупантів

Зрадник свою провину визнав.
У Бердичеві Житомирської області засудили 72-річного чоловіка, який прославляв окупантів армії РФ. Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на три роки з випробувальним терміном півтора року. Також у пенсіонера конфіскували ноутбук.
Про це повідомила пресслужба Бердичівського міськрайонного суду.
Розслідування встановило, що прихильник російських військ у заборонених "Однокласниках" поширював публікації, у якій містилася глорифікація осіб, які проводять збройну агресію Росії проти України
Зазначається, що зрадник свою провину у кримінальному правопорушенні визнав. "Щиро покаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості", - наголошують у повідомленні. Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції упродовж місяця.
Нагадаємо, у Києві затримали місцевого підприємця, який причетний до продажу військових товарів, які поставлялись до України як гуманітарна допомога. Йдеться про продаж 290 аптечок та двох тепловізійних прицілів на загальну суму 20 тис. доларів США.
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