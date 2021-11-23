У Бердянську чоловік помер від ботулізму, дружина - у лікарні: подружжя їло в'ялену рибу

У зв'язку з нещасним випадком у місті розпочалися перевірки всіх точок, де продають рибу.
У Бердянську чоловік помер від ботулізму. Його дружина перебуває у лікарні. Подружжя їло в'ялену рибу, куплену на центральному ринку.
Про це повідомляє місцеве видання Заноза.
Зазначається, що у зв'язку з нещасним випадком у місті розпочалися перевірки всіх точок, де продають рибу.
Нагадаємо:
У Чернівецькій області у матері та її сина підтвердили бутулізм. 51-річна жінка та 18-річний хлопець після вживання консервованих грибів домашнього приготування потрапили до лікарні з отруєнням.
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