У Бердянську чоловік помер від ботулізму, дружина - у лікарні: подружжя їло в'ялену рибу

У Бердянську чоловік помер від ботулізму, дружина - у лікарні: подружжя їло в'ялену рибу

У зв'язку з нещасним випадком у місті розпочалися перевірки всіх точок, де продають рибу.

У Бердянську чоловік помер від ботулізму. Його дружина перебуває у лікарні. Подружжя їло в'ялену рибу, куплену на центральному ринку.

Про це повідомляє місцеве видання Заноза.

Зазначається, що у зв'язку з нещасним випадком у місті розпочалися перевірки всіх точок, де продають рибу.

Нагадаємо:

У Чернівецькій області у матері та її сина підтвердили бутулізм. 51-річна жінка та 18-річний хлопець після вживання консервованих грибів домашнього приготування потрапили до лікарні з отруєнням.

Як обрати в'ялені продукти, де купувати і як вберегтися від ботулізму

Читайте також: