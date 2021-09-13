Потерпілого шпиталізували, він наразі у комі.

У Бердянську депутат напідпитку збив людину й намагався втекти. ДТП трапилася на виїзді з міста 11 вересня.

Також читайте У Херсоні коп на переході збив людину і втік

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 13 вересня.

Водій позашляховика не впорався із керуванням і на повороті вилетів на розподільчу смугу. Там він зніс ліхтарний стовп і наїхав на чоловіка, який опинився на шляху його авто. Потерпілого шпиталізували з численними переломами і черепно-мозковою травмою. Він - у комі.

За інформацією ТСН, за кермом позашляховика був депутат міської ради Бердянська, представник партії "Наш Край" - Микола Рудницький. В поліції уже підтвердили, що він був п'яним. З місця аварії депутат намагався втекти, проте завадили очевидці. Поліція затримала депутата і повідомила про підозру – за скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Новини України: у Бердянську депутат напідпитку збив людину й намагався втекти

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання