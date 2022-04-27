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У Бердянську окупанти захопили 2 медзаклади, а керівником призначили волонтера-колаборанта

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У Бердянську окупанти захопили 2 медзаклади, а керівником призначили волонтера-колаборанта

Associated Press

Окупанти захопили дві медичні установи у тимчасово окупованому Бердянську.

Росіяни поставили керувати одним з медзакладів місцевого колаборанта.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"У Бердянську окупанти захопили два медичних заклади. Наразі відомо, що одному з них призначено керівника, обраного з колаборантів. А зрадник українського народу - Микола Мірошниченко, який донедавна займався волонтерством та допомагав евакуюватися із сірої АТО/ООС, - тепер призначений росіянами головою міського департаменту охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі окупанти заблокували гумкоридори та призначають керівниками колишніх злочинців. Крім цього окупанти готуються із розмахом і парадом святкувати 1 та 9 травня, а також намагаються розпочати навчальний процес в школах і дитсадках.

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