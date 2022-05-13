У Бердянську окупанти захопили радіо: поширюють брехливі повідомлення про ситуцію в Україні

У Бердянську окупанти захопили радіо: поширюють брехливі повідомлення про ситуцію в Україні

Російські окупанти на захоплених територіях Запорізької області розповсюджують брехливу інформацію.

Для своїх цілей загарбники не лише випускають пропагандистські інформаційні бюлетені та заводять Telegram-пабліки. У Бердянську, який тимчасово перебуває під російською окупацією, агресори захопили радіо "Азовська хвиля".

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Захоплене росіянами місцеве радіо 106 FM нині має назву "Свободный Бердянск". ЗМП поширює ворожі брехливі пропагандистські повідомлення та дезінформацію щодо справ у місті та Україні в цілому.

Слід зауважити, що курортне місто час від часу в інформаційній блокаді через повну відсутність мобільного зв’язку та частково Інтернету.

Як повідомлялося, Національна спілка журналістів України виключила зі своїх лав за колабораціонізм журналістів з тимчасово окупованих територій Запорізької області. За зрадництво виключили трьох журналістів із Мелітополя: Олесю Грусньову, Дениса Дорофєєва і Дмитра Перевєрзєва. Вони почали співпрацювати з російськими окупантами.

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