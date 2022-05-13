Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Бердянську окупанти захопили радіо: поширюють брехливі повідомлення про ситуцію в Україні

Дата публікації
Перегляди
212
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Бердянську окупанти захопили радіо: поширюють брехливі повідомлення про ситуцію в Україні

Фото: pixabay.com

Російські окупанти на захоплених територіях Запорізької області розповсюджують брехливу інформацію.

Для своїх цілей загарбники не лише випускають пропагандистські інформаційні бюлетені та заводять Telegram-пабліки. У Бердянську, який тимчасово перебуває під російською окупацією, агресори захопили радіо "Азовська хвиля".

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю. 

Захоплене росіянами місцеве радіо 106 FM нині має назву "Свободный Бердянск". ЗМП поширює ворожі брехливі пропагандистські повідомлення та дезінформацію щодо справ у місті та Україні в цілому.

Слід зауважити, що курортне місто час від часу в інформаційній блокаді через повну відсутність мобільного зв’язку та частково Інтернету.

Як повідомлялося, Національна спілка журналістів України виключила зі своїх лав за колабораціонізм журналістів з тимчасово окупованих територій Запорізької області. За зрадництво виключили трьох журналістів із Мелітополя: Олесю Грусньову, Дениса Дорофєєва і Дмитра Перевєрзєва. Вони почали співпрацювати з російськими окупантами.

Читайте також:

Росіяни знищують нашу культуру та руйнують наші пам'ятки

Росіяни знищують нашу культуру та руйнують наші пам'ятки
 
Наступна публікація