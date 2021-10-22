У Бердянську оштрафували водія, бо його авто схоже на поліцейське: який вигляд має машина (фото)

У Бердянську оштрафували водія, бо його авто схоже на поліцейське: який вигляд має машина (фото)

За використання найменування та ознак належності до поліції в Україні передбачається адміністративне покарання.

22-річний водій з Бердянська Запорізької області отримав штраф за те, що його автомобіль ВАЗ-2106 нагадував поліцейську машину. На власника транспорту правоохоронці склали протокол.

Про це повідомляє Бердянський районний відділ поліції ГУНП в Запорізькій області.

Правоохоронці помітили автомобіль у середу, 20 жовтня, під час патрулювання міста. На машині молодика було незаконне використанням найменування поліції, за що його і оштрафували.

фото / Бердянський районний відділ поліції ГУНП в Запорізькій області

"Молодий чоловік пояснив, що не знав про передбачену адміністративну відповідальність за використання найменування та ознак належності до Нацполіції України", – пояснили правоохоронці.

На водія склали протокол за ч.1 ст.184-3 (Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України) КУпАП.

Зазначимо,що також згідно з пунктом 30.7 правил дорожньо руху, в Україні забороняється наносити на зовнішні поверхні авто зображення чи написи, що збігаються з кольорографічними схемами, розпізнавальними знаками чи написами транспортних засобів оперативних і спеціальних служб.

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