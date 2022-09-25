У Бердянську пролунав вибух: окупанти в паніці перекривають центр міста

За попередніми даними, вибухнуло авто, припарковане біля міськради.

Про це повідомляють місцеві жителі в телеграм-каналі "Бердянськ в окупації".

Також читайте Вибух прогримів у центрі окупованого Бердянська

"За повідомленнями очевидців, біля будівлі виконкому було підірвано автомобіль. Нині там видніється дим, русь у паніці перекриває центр міста", - йдеться в повідомленні.

У коментарях бердянці повідомляють, що ймовірно, вибухівку заклали в урні біля парковки. За свідченнями інших очевидців, дим йде безпосередньо з будівлі міськвиконкому.

Бахнуло біля виконкому у сміттєвому баку. Одразу ж приїхали військові. Просто за дві хвилини.

Димиться саме міськвиконком, я не розумію, чому всі пишуть що саме авто.

Біля міськвиконкому стало небезпечно паркувати машини. Тепер сауленки ходитимуть на роботу пішки.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Нагадаємо, в РФ можуть примусово мобілізувати українських військовополонених.

Читайте також: