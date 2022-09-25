У Бердянську пролунав вибух: окупанти в паніці перекривають центр міста

У окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух.
За попередніми даними, вибухнуло авто, припарковане біля міськради.
Про це повідомляють місцеві жителі в телеграм-каналі "Бердянськ в окупації".
"За повідомленнями очевидців, біля будівлі виконкому було підірвано автомобіль. Нині там видніється дим, русь у паніці перекриває центр міста", - йдеться в повідомленні.
У коментарях бердянці повідомляють, що ймовірно, вибухівку заклали в урні біля парковки. За свідченнями інших очевидців, дим йде безпосередньо з будівлі міськвиконкому.
- Бахнуло біля виконкому у сміттєвому баку. Одразу ж приїхали військові. Просто за дві хвилини.
- Димиться саме міськвиконком, я не розумію, чому всі пишуть що саме авто.
- Біля міськвиконкому стало небезпечно паркувати машини. Тепер сауленки ходитимуть на роботу пішки.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Нагадаємо, в РФ можуть примусово мобілізувати українських військовополонених.
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