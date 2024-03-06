У Бердянську російські окупанти влаштували “розбірки” з місцевими колаборантами-силовиками

Погрозами вони змусили “правоохоронців” здати зброю та лягти лицем на землю.

У тимчасово окупованому Бердянську російські військові поклали обличчям на землю так званих "співробітників Дорожньо-патрульної служби" після того, як вони знайшли у їхнього командира підроблені права.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

“Розбірки” між окупантами та місцевими силовиками сталися 4 березня.

Співробітники ДПС чергували в районі вулиці Толстого, коли до них під'їхав автомобіль УАЗ, з якого вийшли озброєні люди в камуфляжі. Погрозами вони змусили “правоохоронців” здати зброю та лягти лицем на землю. Потім на місце події під'їхав ще один автомобіль - "Хаммер", після чого силовикам-колаборантам дозволили встати.

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За інформацією ASTRA, за кермом “Хаммера” перебував командир стрілецького взводу резервної військової частини 20634 збройних сил РФ 31-річний Артур Недашковський. Раніше ДПСники виявили у нього підроблене посвідчення водія.

Недашковський внесений до бази українського сайту “Миротворець”. У лютому 2014 року він працював кореспондентом видання “Голос Севастополя”, де публікував проросійські репортажі про анексію Криму. Згодом воював у складі так званих “ополченців”, під час повномасштабного вторгнення записався до ПВК “Вагнер” та отримав від кремлівської влади “орден мужності” за знищення міста Бахмута.

Після сутички зі співробітниками ДПС окупаційна поліція Бердянська затримала 5 підлеглих Недашковського: сержанта Володимира Сабліна, родом з Твері, рядового Олексія Напорка з тимчасово окупованої території Донецької оласті, рядового Олексія Котова з Краснодарського краю, рядового Андрія Кузьміна із Свердловської області та рядового Сергія Гардера з Нефтєюганська. Стосовно Сабліна та Напорка порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 318 КК РФ у зв’язку з застосуванням насильства.

Нагадаємо, окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав вибух 6 березня, після якого російські загарбники заявили про підрив організаторки фейкових виборів.

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