У Бердянську в новорічну ніч побили 15-річну дівчину і зняли це на відео

У Бердянську в новорічну ніч побили 15-річну дівчину і зняли це на відео

Постраждала відпочивала у компанії підлітків.

У Бердянську побили 15-річну дівчину. Надзвичайна подія сталася у новорічну річ.

Про це повідомляє Бердянський районний відділ поліції ГУНП в Запорізькій області у фейсбуці.

"5 січня 2022 року до правоохоронців із заявою про нанесення тілесних ушкоджень звернулась 15-річна учениця однієї із шкіл міста Бердянськ. Потерпіла дівчина у присутності законних представників повідомила про те, що 1 січня перебуваючи в компанії знайомих підлітків одна із присутніх дівчат нанесла їй тілесні ушкодження. До своїх пояснень потерпіла надала відеозапис, на якому зафіксовано протиправні дії", - розповіли в поліції.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітній дівчині відрито провадження. Подію попередньо кваліфікували за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі на потерпілу дівчину чекає судово-медична експертиза.

"Співробітниками поліції встановлюються особа порушниці, яка наносила удари та свідків події", - додали в поліції.

Нагадаємо, у Кривому Розі двоє чоловіків забили до смерті перехожого, а потім ще вистрілили йому в голову.

Читайте також:

Мертві діти лежали з іграшками на дивані: подробиці моторошної загибелі родини з п’яти осіб в Одеській області

Братики із Вінницької області здолали 10 кілометрів босоніж, щоб втекти від вітчима

Святий вечір перед Різдвом Христовим — що приготувати, як зустрічати, як прикрасити дім