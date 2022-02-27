Мерія відмовилася працювати під контролем окупантів.

У Бердянську Запорізької області російські військові захопили всі адмінбудівлі: окупанти взяли під контроль міську раду.

Про це повідомив в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло у своєму відеозверненні.

За його словами, увечері 27 лютого у будинок Бердянського виконкому зайшли озброєні військові. Вони представились російськими солдатами та проінформували, що всі адмінбудівлі міста під їхнім контролем.

"Нам (міськраді - Ред.) було запропоновано продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Вважаючи, таку пропозицію неприйнятною. Саме тому ми всім складом залишили будівлю. Продовжуємо працювати та координувати роботу оперативного штабу дистанційно", - сказав Свідло.