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У Бердянську Запорізької області російські військові захопили всі адмінбудівлі

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Мерія відмовилася працювати під контролем окупантів.

У Бердянську Запорізької області російські військові захопили всі адмінбудівлі: окупанти взяли під контроль міську раду.

Про це повідомив в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло у своєму відеозверненні.

За його словами, увечері 27 лютого у будинок Бердянського виконкому зайшли озброєні військові. Вони представились російськими солдатами та проінформували, що всі адмінбудівлі міста під їхнім контролем. 

"Нам (міськраді - Ред.) було запропоновано продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Вважаючи, таку пропозицію неприйнятною. Саме тому ми всім складом залишили будівлю. Продовжуємо працювати та координувати роботу оперативного штабу дистанційно", - сказав Свідло.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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