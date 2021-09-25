У Бердянську жінка знайшла на смітнику великий пакет з грошима: чим усе закінчилося (фото)

У Бердянську жінка знайшла на смітнику великий пакет з грошима: чим усе закінчилося (фото)

Зоозахисниця вирішила відшукати власника через соцмережі.

У Бердянську Запорізької області жінка знайшла біля сміттєвого бака пакет, в якому було багато грошей.

Відповідне повідомлення з’явилося на сторінці місцевої волонтерки та зоозахисниці Валентини Мамай у фейсбуці.

Зокрема жінка написала: "Біля сміттєвого бака був знайдений пакет з грошима, хто назве суму точну, тому і поверну".

Крім того, вона опублікувала фото зі знахідкою, де були в пачках великі купюри.

Варто зауважити, що охочих назвати вірну суму виявилося досить багато, про що люди активно писали у коментарях. Цифри звучали різні: і 100 тисяч гривень, і 200.

Там 100 тисяч. Але вони не мої... Але так хочеться, що б стали моїми

Десь 200 тисяч

54 тисячі гривень

200 тисяч мої, ура, знайшлися!

Гроші вже повернули - хтось не побачив вище коментар Валентини

Як стало відомо, жінці таки вдалося відшукати власника загублених грошей. Він навіть заплатив їй винагороду.

За даними місцевого видання "Пік", сума подяки склала 100 гривень. Валентина ж написала в коментарях до свого допису: "Дали, і за те спасибі".

Журналісти також з’ясували, що пакет з грошима на смітнику знайшла інша жінка, схильна до бродяжництва. Вона і принесла пакет Валентині Мамай. За попередніми даними, пакет з грошима випадково зачепили, коли викидали сміття.

Також повідомляється, що у 2018 році Валентина Мамай копала ямку для поховання кота і натрапила на скриню з церковною книгою, годинниками, коштовностями. Тоді частину знахідки зоозахисниця віднесла до храму. Також, деякі речі роздала знайомим і залишила собі.

Нагадаємо, в Іспанії на дні моря знайшли один із найбільших скарбів римських золотих монет, його могли навмисно заховати.

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