Група розмінування працювала дві доби.

Арсенал часів Другої світової виявили у Бердянську.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що на стару мінометну міну в землі натрапили випадково, коли встановлювали стовпи освітлення у напівзакинутому дачному поселенні. Ґрунт там був буквально нашпигований вибухонебезпечними предметами. Під'їзди до району очепили.

Найімовірніше, кажуть сапери, понад 70 років тому на тому місці був полігон, куди після звільнення Бердянська від нацистів звозили небезпечні знахідки, аби підірвати, але зрештою просто засипали землею. Група розмінування працювала дві доби. Понад сім сотень снарядів, мін та гранат вивезли у кар'єр та дистанційно підірвали.

Новини України: у Бердянську знайшли цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової

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