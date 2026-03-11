ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
58
1 хв

У березні частину приміських поїздів "УЗ" скасують: кого торкнуться зміни

У березні на кількох напрямках в Україні тимчасово змінюється рух приміських поїздів. Частину рейсів скасують, а деякі курсуватимуть за зміненим розкладом.

Потяг

Потяг / © Фото з відкритих джерел

У березні в Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Одеській та Київській областях запроваджують тимчасові зміни у русі приміських поїздів. Пасажирам радять враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Дніпропетровська область

12 та 16 березня тимчасово не курсуватимуть поїзди №6104 Синельникове-1 — Чаплине та №6141 Синельникове-2 — Дніпро-Головний.

18 і 20 березня частина поїздів рухатиметься за зміненим розкладом. Зокрема, поїзд №6110 Дніпро-Головний — Синельникове-2 відправлятиметься о 08:17 та прибуватиме о 09:35. Поїзд №6141 Синельникове-2 — Дніпро-Головний вирушатиме о 10:46 та прибуватиме о 12:18.

Поїзд №6277 Лозова — Дніпро-Головний на ділянці Павлоград-1 — Дніпро-Головний курсуватиме зміненим маршрутом без зупинок на станціях Зайцеве, Синельникове-1 і 2, Яворницьке та Ігрень.

Також зміниться графік поїзда №7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний, який відправлятиметься о 08:15 та прибуватиме о 09:29.

Полтавська та Чернігівська області

З 13 по 16 березня тимчасово не курсуватимуть поїзди №6522/6521 Гребінка — Прилуки — Ніжин та №6524/6523 Ніжин — Прилуки — Гребінка.

Крім того, з 13 по 15 березня скасують поїзди №6526/6525 Гребінка — Прилуки — Ніжин і №6528/6527 Ніжин — Прилуки — Гребінка.

Одеська область

З 15 по 24 березня змінюється розклад деяких приміських поїздів. Поїзд №6252/6324 Одеса-Головна — Вапнярка/Жмеринка відправлятиметься о 08:10 замість 08:30.

Також поїзд №6256 Одеса — Вапнярка вирушатиме о 13:40 замість 13:50.

Київська область

З 16 по 20 березня зміниться графік руху поїздів №6233 та №6235 Миронівка — Фастів-1.

Поїзд №6233 відправлятиметься о 09:35 та прибуватиме о 12:13. Поїзд №6235 вирушатиме о 13:32 та прибуватиме о 16:09.

Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти розклад руху приміських поїздів перед поїздкою.

58
