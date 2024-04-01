У березні енергетики повернули світло 715 тис. родин, які були без електрики через обстріли — ДТЕК

Протягом березня енергетики відновили електропостачання для 715 тис. родин в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях, домівки яких були знеструмлені внаслідок атак по енергетичних об’єктах.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

В компанії зазначають, що у березні атаки на енергетичну інфраструктуру посилилися, внаслідок чого регулярно виникали проблеми з енергозабезпеченням українців. Проте ремонтні бригади активно працювали над відновленням електропостачання.

Зокрема, минулого місяця енергетики ДТЕК повернули світло 303 тисячам родин в Одеській області, домівки яких були знеструмлені внаслідок численних ворожих атак.

Також були й пошкодження мереж у Дніпропетровській області. Тут енергетикам протягом березня вдалося відновити електропостачання для 213 тис. родин.

Через триваючі бойові дії на Донеччині щодня пошкоджується енергетична інфраструктура. Але тут регулярно чергують ремонтні бригади ДТЕК, завдяки чому протягом березня світло повернули 195 тис. родин.

Водночас у березні обстрілів зазнавала енергетична інфраструктура Київщини, де за останній місяць вдалося відновити енергозабезпечення для осель 3 тисяч родин у Бучанському та Вишгородському районах.

"У березні ворог посилив свої спроби залишити українців без світла. 22 березня відбулась одна з найсильніших атак на енергетичну систему. Це призвело до необхідності застосування відключень в більшості областей України. Однак попри всі зусилля ворога енергетики всієї країни спільними зусиллями змогли забезпечити людей світлом та уникнути масового блекауту", – зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Нагадаємо, за два місяці 2024 року енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,1 млн родин, які були без електроенергії через ворожі обстріли.