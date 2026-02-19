- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
У березні можуть запровадити жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ: які саме
Серед можливих заходів — заборона виїзду за кордон, арешт майна та інші обмеження.
У Верховній Раді можуть посилити відповідальність для ухилянтів та військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Відповідний законопроєкт парламент може розглянути вже у березні.
Про це повідомив народний депутат Вадим Івченко.
За його словами, ініціатива наразі перебуває на стадії обговорення між Генеральним штабом, Міністерством оборони та Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Також тривають консультації з парламентськими фракціями.
“Це пропозиції військових. Поки що вони перебувають у процесі погодження. Обговорюється, що робити із самовільним залишенням частин і ухилянтами. Серед ідей — запровадити обмеження, аналогічні тим, які застосовують до осіб, що ухиляються від сплати аліментів. Це не остаточні рішення, але вони вже на фінальній стадії”, — зазначив Івченко.
Йдеться про можливе застосування до порушників таких обмежень:
заборона виїзду за кордон;
обмеження права керувати транспортними засобами;
заборона користування зброєю;
арешт рахунків і майна;
штрафи залежно від терміну ухилення;
суспільно корисні роботи або адміністративний арешт;
кримінальна відповідальність у разі злісного ухилення.
Наразі остаточних рішень щодо запровадження цих заходів немає.
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що військовослужбовець, який пішов у СЗЧ, може самостійно повернутися до військової частини або перейти до іншої військової частини.
Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) та наразі перебувають за кордоном, мають можливість повернутися до служби в Україні. У Міністерстві оборони України зазначають, що для цього необхідно звернутися до дипломатичної установи. Проте юристи вказують на відсутність чітко прописаного механізму та ризики затримання на кордоні.