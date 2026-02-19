У березні можуть запровадити жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ: які саме

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

У Верховній Раді можуть посилити відповідальність для ухилянтів та військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Відповідний законопроєкт парламент може розглянути вже у березні.

Про це повідомив народний депутат Вадим Івченко.

За його словами, ініціатива наразі перебуває на стадії обговорення між Генеральним штабом, Міністерством оборони та Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Також тривають консультації з парламентськими фракціями.

Реклама

“Це пропозиції військових. Поки що вони перебувають у процесі погодження. Обговорюється, що робити із самовільним залишенням частин і ухилянтами. Серед ідей — запровадити обмеження, аналогічні тим, які застосовують до осіб, що ухиляються від сплати аліментів. Це не остаточні рішення, але вони вже на фінальній стадії”, — зазначив Івченко.

Йдеться про можливе застосування до порушників таких обмежень:

заборона виїзду за кордон;

обмеження права керувати транспортними засобами;

заборона користування зброєю;

арешт рахунків і майна;

штрафи залежно від терміну ухилення;

суспільно корисні роботи або адміністративний арешт;

кримінальна відповідальність у разі злісного ухилення.

Наразі остаточних рішень щодо запровадження цих заходів немає.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що військовослужбовець, який пішов у СЗЧ, може самостійно повернутися до військової частини або перейти до іншої військової частини.

Реклама

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) та наразі перебувають за кордоном, мають можливість повернутися до служби в Україні. У Міністерстві оборони України зазначають, що для цього необхідно звернутися до дипломатичної установи. Проте юристи вказують на відсутність чітко прописаного механізму та ризики затримання на кордоні.