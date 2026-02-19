ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
2 хв

У березні можуть запровадити жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ: які саме

Серед можливих заходів — заборона виїзду за кордон, арешт майна та інші обмеження.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
СЗЧ

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Верховній Раді можуть посилити відповідальність для ухилянтів та військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Відповідний законопроєкт парламент може розглянути вже у березні.

Про це повідомив народний депутат Вадим Івченко.

За його словами, ініціатива наразі перебуває на стадії обговорення між Генеральним штабом, Міністерством оборони та Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Також тривають консультації з парламентськими фракціями.

“Це пропозиції військових. Поки що вони перебувають у процесі погодження. Обговорюється, що робити із самовільним залишенням частин і ухилянтами. Серед ідей — запровадити обмеження, аналогічні тим, які застосовують до осіб, що ухиляються від сплати аліментів. Це не остаточні рішення, але вони вже на фінальній стадії”, — зазначив Івченко.

Йдеться про можливе застосування до порушників таких обмежень:

  • заборона виїзду за кордон;

  • обмеження права керувати транспортними засобами;

  • заборона користування зброєю;

  • арешт рахунків і майна;

  • штрафи залежно від терміну ухилення;

  • суспільно корисні роботи або адміністративний арешт;

  • кримінальна відповідальність у разі злісного ухилення.

Наразі остаточних рішень щодо запровадження цих заходів немає.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що військовослужбовець, який пішов у СЗЧ, може самостійно повернутися до військової частини або перейти до іншої військової частини.

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) та наразі перебувають за кордоном, мають можливість повернутися до служби в Україні. У Міністерстві оборони України зазначають, що для цього необхідно звернутися до дипломатичної установи. Проте юристи вказують на відсутність чітко прописаного механізму та ризики затримання на кордоні.

Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie