У березні окупанти застосували рекордну кількість авіабомб: експерт вказав на небезпечну тенденцію

Російські загарбники у березні застосували проти України 2 300 керованих авіаційних бомб (КАБ).

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Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Дві тисячі триста авіаційних бомб, що коригуються, різної номенклатури, від ФАБ-250/500/1500 до раніше рідко застосовуваних РБК-РБК-500 ШОАБ-0.5 і ОДАБ-500/1500", - заявив Коваленко.

Експерт зазначив, що це новий, абсолютний рекорд застосування даної компоненти, який на 50% вищий за лютневий абсолютний рекорд – 1 500 КАБ.

Якщо тенденція приросту застосування КАБ залишиться незмінною, то у квітні загарбники можуть застосувати вже 3 000 КАБ.

"З урахуванням планованого наступу РОВ (російські окупаційні війська) на другу половину 2024 року, головну роль у прориві наших ліній оборони та укріпрайонів будуть грати не самі російські війська, сухопутна компонента, а саме тактична авіація і КАБи, які в місячному еквіваленті можуть перевищувати показник 3 тис і При залученні всієї компоненти носіїв досягати 5 тисяч КАБ на місяць", - заявив Коваленко.

Він додав, що для запобігання використання цього виду озброєння, необхідно знищувати російські носії, а саме тактичну авіацію ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вперше застосувала проти України важку авіабомбу ОДАБ-1500.

Крім того, ми раніше інформували, що мешканець Бєлгорода написав заяву на військових РФ через падіння бомб на область.

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