У Бериславі окупанти скинули з БпЛА вибухівку на місцевого жителя

У Бериславі Херсонської області окупанти скинули вибухівки з безпілотника на місцевого жителя. Чоловік на момент атаки перебував біля магазину.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

"38-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. Окупанти скинули вибухівку на чоловіка напередодні ввечері, коли той перебував біля магазину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілий отримав поранення голови і контузію. Медики оцінюють його стан - як середньої тяжкості.

Тим часом очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив, в області внаслідок атак росіян чотири людини дістали поранення. Протягом минулої доби армія РФ обстріляла Новотягинку, Тягинку, Придніпровське, Кізомис, Зміївку, Інгулець, Велетенське, Станіслав, Осокорівку, Антонівку та місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, були пошкоджені 11 багатоповерхівок та 23 приватні будинки. Зафіксовані обстріли чотирьох адмінбудівель та трансформаторної підстанції", - повідомив голова ОВА.

Внаслідок влучань у селах Інгулець та Станіслав Херсонського району пошкоджені два навчальні заклади та автівки й гаражі. У Велетенському Херсонського району - газогін.

Як повідомлялося, вночі проти 24 лютого росіяни атакували БпЛА Кіровоградську область. Сили ППО знищили у небі над Кіровоградською областю Shahed. Сталося падіння уламків збитих дронів.

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