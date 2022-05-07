У Берліні все ж дозволили символіку України на заходах 8−9 травня, однак є умова

У Берліні все ж дозволили символіку України на заходах 8−9 травня, однак є умова

Влада Берліна протягом обмеженого часу дозволила використання української символіки 8−9 травня.

Акція у Берліні розпочнеться 8 травня о 12:00 і триватиме близько години, протягом якої дозволено використання української символіки.

Про це розповів активіст Олександр Снідалов, який братиме участь в акції 8 травня, пише "Європейська правда".

"І символіку, і присутність дозволили за погодженням з поліцією під час вшанування, яке буде проводити українське посольство" - сказав він.

Олександр Снідалов також зазначив, що російська символіка війни – символи Z, V, георгіївські стрічки і білі пов’язки – заборонені в усьому Берліні.

"З цікавого. Наші волонтери організували awerness команду, яка мала діяти в цей день попереджаючи українців про можливі провокації і розповідаючи про те як поводити себе під час провокацій. Ця команда мала носити рожеві жилети. Поліція заборонила використання рожевих жилетів прирівнявши їх до уніформи, носити яку в цей день теж заборонено" - розповів він.

Нагадаємо, напередодні влада Берліна заборонила 8 і 9 травня використання будь-якої української символіки. Посол України в Німеччині назвав це "ляпасом українському народу".

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