У Білій Церкві поліція затримала чоловіка, який штрикнув ножем власного сина

Поранений опинився у лікарні.

Поблизу Білої Церкви правоохоронці затримали 70-річного чоловіка, якого підозрюють у пораненні 49-річного сина.

Про це повідомили у поліції Київсткої області.

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Зазначається, що інцидент стався селі Озерна. Правоохоронці встановили, що батько з сином напередодні конфлікту вживали алкоголь. Син ліг спати, а чоловік пішов до сусіда. Коли повернувся додому, то між членами сім'ї виник конфлікт. Спочатку син вдарив батька в голову. Після цього пенсіонер взяв ніж, який лежав на столі, а потім вдарив сина в живіт.

Чоловік після скоїного покликав на допомогу. Пораненого сина доправили до лікарні. Пенсіонера затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження".Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомлялося, у Дніпрі чоловік до смерті побив 52-річну жінку. Тіло загиблої з багатьма пошкодженнями знайшла її сестра. Правоохоронці встановили, що конфлікт розгорівся на тлі ревнощів. Не впоравшись з емоціями, чоловік побив жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

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