У Білій Церкві в одному з ТРЦ сталася стрілянина, є поранений (фото)

На цей час відомо про одну постраждалу людину.

У Білій Церкві невідомі здійснили стрілянину біля ТРЦ, їх оголошено у розшук.

Про це повідомила поліція Київщини.

"Повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ зайшли невідомі та здійснили стрілянину надійшло до поліції о 11:04. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики", - йдеться у повідомленні.

Згідно з попередніми даними, група невідомих осіб увірвалася до спортклубу, відкрила вогонь і втекла. В результаті один з відвідувачів отримав поранення і був госпіталізований.

На цей час відомо про одну постраждалу людину

Поліція шукає зловмисників

Нагадаємо, у Білій Церкві чоловік демонстративно, в присутності перехожих на території Спасо-Преображенського собору зламав кріплення і кинув прапор України на землю.

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