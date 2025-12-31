ТСН у соціальних мережах

У Білій Церкві дрони пошкодили багатоповерхівку — ОВА

Ворог не припиняє терор проти мирних населених пунктів Київщини.

Ігор Бережанський
Ворог обстріляв Білу Церкву

Ворог обстріляв Білу Церкву / © Associated Press

Унаслідок атаки ворожих дронів у Білій Церкві зазнав пошкоджень багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, внаслідок атаки ворожих безпілотників у Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У будівлі вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх.

Очільник області зазначив, що інформації про поранених серед мешканців наразі не надходило.

«Ворожа атака продовжується. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», — закликав Калашник.

Раніше повідомлялося, що у частині Одеси в результаті атаки ворожих ударних безпілотників в ніч проти 31 грудня зникло електро- водо- та теплопостачання.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 31 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

