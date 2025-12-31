- Дата публікації
У Білій Церкві дрони пошкодили багатоповерхівку — ОВА
Ворог не припиняє терор проти мирних населених пунктів Київщини.
Унаслідок атаки ворожих дронів у Білій Церкві зазнав пошкоджень багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
За його словами, внаслідок атаки ворожих безпілотників у Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У будівлі вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх.
Очільник області зазначив, що інформації про поранених серед мешканців наразі не надходило.
«Ворожа атака продовжується. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», — закликав Калашник.
Раніше повідомлялося, що у частині Одеси в результаті атаки ворожих ударних безпілотників в ніч проти 31 грудня зникло електро- водо- та теплопостачання.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 31 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.