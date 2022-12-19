У Білому домі розповіли, чи відвідає Байден Київ найближчим часом – Politico

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден найближчим часом не планує відвідувати Київ з візитом з міркувань безпеки.

Про це пише видання Politico з посиланням на кілька джерел у Білому домі.

"Наразі Байден не має планів відвідати Київ, в основному через загрозу безпеці", - пише видання.

Джо Байден та Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтервю розповів, що він веде переговори з президентом США Джо Байденом щодо передавання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Напередодні Джо Байден також зробив натяк на оголошення новини про ймовірне передавання Україні ракетних комплексів Patriot.

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулась до Конгресу щодо надання Україні додаткової фінансової допомоги у розмірі майже 38 млрд доларів.

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