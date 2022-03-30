У Білому домі розповіли, за яких умов Байден може зустрітися з Путіним

У Білому домі розповіли, за яких умов Байден може зустрітися з Путіним

Байден буде готовий на прямі переговори з Путіним лише за умови попередньо погоджених гарантій.

У Байдена назвали умови, за яких він може зустрітися з Путіним.

Також читайте Байден завершив розмову з європейськими союзниками щодо війни в Україні

Про це пише The Guardian.

Президент США Джо Байден погодиться на розмову з Володимиром Путіним лише за умови погодження певних гарантій. Про це розповіла директорка із комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

"Це залежатиме від того, про що захоче говорити президент Путін.Ми чітко дали зрозуміти, що потрібна відчутна деескалація (в Україні – ред.) з боку Росії і послідовна, справжня прихильність дипломатії, перш ніж президент погодиться на таку розмову", - сказала Бедінгфілд.

Нагадаємо, що в адміністрації Білого дому поки не бачать ознак, що Росія відводить війська на Київському та Чернігівському напрямках. Про це йдеться у пресрелізі Білого дому. США наголосили, що продовжать посилення санкцій проти країни-агресорки РФ.