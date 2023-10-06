У Білому домі шукають альтернативні способи фінансування допомоги Україні - Politico

У Байдена планують використання грантової програми Держдепу та перенаправлення фінансування бюджетів Пентагону.
Адміністрація президента Сполучених Штатів шукає альтернативні шляхи військової допомоги для України на фоні проблем у Конгресі, зокрема планується використати грантової програми Державного департаменту.
Про це інформує видання Politico.
Журналісти нагадали, що у нещодавньому коментарі президент Джо Байден заявляв, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування". Разом з тим він не надав повідомив деталей.
Джерела видання повідомили, що Байден мав на увазі саме використання грантової програми Державного департаменту.
"Ця програма надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання — призначене для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії, сказали двоє чиновників", - пише видання.
Однак, один з чиновників повідомив журналістам, що на використання повноважень для закупівлі зброї потрібен дозвіл від Конгресу.
Крім того, у Білому домі планують попросити конгресменів перенаправити фінансування з іншого бюджету Пентагону на підтримку України. Однак цей маршрут потребує схвалення законодавців.
Високопоставлений представник Пентагону сказав, що рішення про те, яким маршрутом піде департамент, ще не прийнято.
"Перепрограмування — це завжди варіант для термінових потреб. Зараз, однак, наскільки мені відомо, не було прийнято рішення щодо використання перепрограмування як способу підтримки безпеки України", - сказав бригадний генерал Патрік Райдер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США передадуть Україні тисячі вилучених іранських озброєнь і боєприпасів.
Крім того, ми раніше інформували, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що на Україну не вплине відставка спікера Палати представників США Кевіна Маккарті.
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