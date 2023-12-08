У Білому домі відповіли, коли Україна може піти на переговори з РФ

У Байдена вважають, що лише Зеленський має вирішити, коли закінчувати війну та йти на переговори.

Україна та її керівництво будуть особисто вирішувати подальшу стратегію у протистоянні з російськими агресорами та коли йти на переговори з Москвою.

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Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на питання, чи не пора Україні подумати про переговори з РФ з огляду на те, що Конгрес не може ухвалити нову допомогу, передає Укрінформ.

"Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним", - підкреслив Кірбі.

Він зазначив, що перед Україною стоїть загроза значної присутності російської армії, яка лише збільшує чисельність на окупованих територіях, оскільки Кремль готує новий наступ на Україну і набирає людей.

"Вони, ймовірно, не збираються просто сидіти на оборонних позиціях впродовж усієї зими",- зазначив представник адміністрації США.

В свою чергу, за словами Кірбі, українська сторона також не збирається лише сидіти в обороні, а готова контратакувати, тому президент Зеленський повинен визначити подальшу стратегію.

"Чого ми прагнемо від початку цього конфлікту, це бути певними, що він (президент Зеленський – ред.) має для цього інструменти. І ці інструменти ось-ось вичерпають себе",- зауважив Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данілов прокоментував провальне голосування Сенату за допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво зброї.

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