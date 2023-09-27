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У білому домі впевнені, що Україна збереже двопартійну підтримку у Конгресі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У білому домі впевнені, що Україна збереже двопартійну підтримку у Конгресі

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Білий дім буде продовжувати співпрацю з членами обох партій у Сенаті заради забезпечення додаткового фінансування для України.

У Білому домі впевнені, що Україна й надалі зберігатиме двопартійну підтримку у Конгресі Сполучених Штатів.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона заявила, що в адміністрації президента Джо Байдена пишаються тим фактом, що змогли досягти двопартійним шляхом фінансування для України.

“Ми дуже пишаємося тим, що нам вдалося досягти двопартійним шляхом фінансування для України й важливо, що це продовжується. Ми вважаємо, що двопартійна більшість у Конгресі віддана підтримці України”, - заявила Карін Жан-П’єр.

Вона зазначила, що Білий дім буде продовжувати співпрацю з членами обох партій у Сенаті заради забезпечення додаткового фінансування для України в рамках бюджетної резолюції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогодні Україна отримала менше половини обіцяних американських танків M1 Abrams.

Крім того, ми раніше інформували, що у США прокоментували лист із переліком реформ для України.

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Дата публікації
Перегляди
19
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