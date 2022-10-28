У Білому домі заявили, що переговори між Україною та Росією повинні початись на умовах Києва

У США впевнені, що переговори повинні початись лише на умовах України

Президент України Володимир Зеленський буде сам обирати зручний час, коли потрібно буде починати переговори з Росією від імені українського народу.

Про це під час брифінгу для журналістів у Вашингтоні заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що лише українська влада має обирати час, якщо він настане, для переговорів з Москвою, а сам діалог між країнами повинен початися на умовах Києва.

«Зеленський має визначати, яким повинен бути успіх, він має визначати, як повинна виглядати перемога, і він має визначати, коли настане час для переговорів», - зауважив Кірбі.

Також Кірбі зазначив, що російський диктатор Путін демонструє протилежну своїм же заявам позицію, оскільки поки не зацікавлений в реальному діалозі, а лише посилює ескалацію у війні проти України.

Кірбі додав, що позиція США щодо переговорів залишається незмінною: нічого про Україну без України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джон Кірбі відповів на погрози Росії збивати супутники у космосі.

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