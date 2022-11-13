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У Білорусі через перебування ЗС РФ росте соціальна напруга - Генштаб

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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3481
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У Білорусі через перебування ЗС РФ росте соціальна напруга - Генштаб

Фото: Сайт Міноборони Білорусі

Через хворих окупантів білорусів обділяють увагою медики.

У Білорусі хворі російські вояки заполонили місцеві лікарні, через що місцеві жителі стали недоотримуватимеддопомогу.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

У Брестській області Республіки Білорусь, особливо у районах, де розміщуються підрозділи ЗС РФ, які прибувають, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам Білорусі, які потребують лікування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов назвав рішення звестиу стіну на кордоні з Білорусю абсолютно правильним рішенням і висловився, що подібна споруда повинна бути збудована на кордоні з Росією.

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