Через хворих окупантів білорусів обділяють увагою медики.
У Білорусі хворі російські вояки заполонили місцеві лікарні, через що місцеві жителі стали недоотримуватимеддопомогу.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
У Брестській області Республіки Білорусь, особливо у районах, де розміщуються підрозділи ЗС РФ, які прибувають, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам Білорусі, які потребують лікування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов назвав рішення звестиу стіну на кордоні з Білорусю абсолютно правильним рішенням і висловився, що подібна споруда повинна бути збудована на кордоні з Росією.
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