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У Білорусі до кордону з Україною стягують ракетні комплекси

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У Білорусі до кордону з Україною стягують ракетні комплекси

wikipedia.org

Ймовірно, зброю везуть до міста Слуцька.

У Білорусі вкотре помітили переміщення військової техніки. Цього разу в Білорусі стягують до кордону з Україною ракетні комплекси.

Про це повідомляє MotolkoHelp.

"На трасі Р-23 у напрямку Слуцька була помічена колона білоруської техніки. Було 50 одиниць, зокрема ракетні комплекси С-300. Це дві колони з’єдналися в одну. Транспортні засоби були помічені в Мінському районі біля розв’язки трас М1 і Р-23", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України

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