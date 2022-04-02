У Білорусі до кордону з Україною стягують ракетні комплекси

У Білорусі до кордону з Україною стягують ракетні комплекси

Ймовірно, зброю везуть до міста Слуцька.

У Білорусі вкотре помітили переміщення військової техніки. Цього разу в Білорусі стягують до кордону з Україною ракетні комплекси.

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Про це повідомляє MotolkoHelp.

"На трасі Р-23 у напрямку Слуцька була помічена колона білоруської техніки. Було 50 одиниць, зокрема ракетні комплекси С-300. Це дві колони з’єдналися в одну. Транспортні засоби були помічені в Мінському районі біля розв’язки трас М1 і Р-23", - йдеться в повідомленні.

20:00

A column of Belarusian equipment was seen on the R-23 highway in the direction of Slutsk. There were ~50 units, incl. S-300 missile systems.

These are two columns joint into one. The vehicles were seen in the Minsk district near the interchange of M1 and R-23 highways.

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Нагадаємо, що Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України