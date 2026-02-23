Білорусь готує майданчики для “Орешніка”: Зеленський попередив про загрозу

Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія готує майданчики для розміщення ракет «Орешнік» на території Білорусі, і це рішення повністю узгоджене з Олександром Лукашенко. Самопроголошений президент повністю контролює використання території Білорусі російськими військами. А білоруська сторона тепер надає пряму технологічну допомогу для атак на українську енергетику та цивільне населення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю білоруському незалежному медіа «Дзеркало».

Заклик до НАТО та загроза «Орешніка»

Зеленський підкреслив, що поява російських ракетних комплексів на території сусідньої країни є викликом для всієї Європи. Він переконаний, що Альянс не повинен ігнорувати цей факт.

«На мій погляд, НАТО повинно дивитися на „Орешнік“ як на легітимну ціль. Україна буде оцінювати цю загрозу. Лукашенко робить велику помилку», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що зараз Росія більше створює «шоу» для залякування західних країн. Адже самих ракет у Білорусі ще немає, проте туди вже завезли відповідні машини для обслуговування комплексів. Володимир Зеленський попередив, що згодом Москві вже не знадобиться дозвіл Лукашенка, щоб остаточно завезти «Орешнік» на білоруські полігони.

«Наступний крок — це підготовка майданчика для розміщення „Орешніка“ на території Білорусі. Це все про нові кроки, а не про старі, які не залежали від Лукашенка, як він про це говорив. Зараз це точно залежить від нього. І тому ми перебуваємо зараз у такому моменті, коли, на мій погляд, білоруси повинні розуміти всі ризики», — зауважив Зеленський.

Технологічна підтримка атак БПЛА

Зеленський також розкрив деталі того, як Білорусь допомагає РФ у щоденних атаках. За його словами, на території країни з’явилася нова техніка — ретранслятори для сучасних дронів «Шахед», які допомагають коригувати удари по українцях та об’єктах енергетики.

«Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було. Ми мали це зробити, тому що Росія використовувала реактивні дрони… вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі», — пояснив Президент.

Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Лукашенко намагався виправдовуватися, нібито він не контролює російські ракети, що летять із його території. Тепер ці аргументи не діють. Президент впевнений, що за нинішніх умов білоруси мають чітко усвідомлювати всі ризики, на які їх наражає керівництво країни.

Для чого Путіну «Орешнік»

На думку майора ЗСУ, політолога Андрія Ткачука, чергові погрози Кремля ракетами «Орешнік» є частиною масштабної інформаційно-психологічної операції (ІПСО), спрямованої на залякування українців та Заходу.

Військовий наголосив, що використання цієї ракети в неядерному варіанті позбавлене військового сенсу. За його словами, ворог запускає фактично важку металеву «болванку» без повноцінного бойового заряду. Весь руйнівний ефект забезпечується лише величезною швидкістю падіння об’єкта, а не потужністю вибуху.

«Вони використовують її як демонстрацію сили. Це великий шмат металу, який падає з неба і створює ефект за рахунок кінетики, а не за рахунок бойового заряду», — підкреслив Ткачук.

Експерт закликав не піддаватися паніці, оскільки за подібним «шоу» Москва намагається замаскувати відсутність реальних успіхів на фронті та змусити партнерів України до поступок.

Тестування ракети «Орешнік»

Раінше ми писали, що Росія, ймовірно, проводить випробування ракети «Орешнік» на внутрішніх майданчиках, щоб приховати технічні нюанси від сторонніх очей. Авіаексперт Богдан Долінце пояснив, що оскільки ця зброя є експериментальною, окупантам критично важливо самостійно аналізувати уламки та результати влучань.

За словами експерта, факт чергового пуску зафіксовано, проте кінцева ціль ракети залишається невідомою. Це може свідчити про те, що випробування проходили на закритих полігонах всередині РФ.