У Білорусі невдоволені втягуванням країни у війну проти України - Генштаб

У Білорусі військові все більше невдоволені тим, що їхнамагаються втягнути у війну проти України.

На Волинському та Поліському оперативних напрямках на сьогодні обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів.

"Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Міноборони Білорусі оголосило про початок навчань ЗС. Повідомляють, що це планові навчання, в межах яких набрали близько 10 тисяч призовників.

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