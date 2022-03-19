У Білорусі розвантажують техніку окупантів та будують понтонний мост через Прип'ять

У Білорусі розвантажують техніку окупантів та будують понтонний мост через Прип'ять

Із залізничної дороги до міста під супроводом поліції перевозять танки та інше озброєння.

У Білорусі на залізничній станції Мулярівка у Гомельській області розвантажують російську військову техніку. Сюди звозять БТРи і САУ окупантів.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Місцеві жителі бачили, як впродовж двох днів 17 та 18 березня техніка проїжджала містом Петриков. Із залізничної дороги до міста під супроводом поліції перевозять танки та інше озброєння.

Також у Петрикові через річку Прип’ять будують понтонну переправу, через яку можна буде потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною.

Нагадаємо, що в районі Гостомеля Київської області російські військові намагалися звести понтонні переправи, проте українські військові завадили їм це зробити.