У Білорусі відрепетирують захоплення частини України: Жданов розкрив агресивні плани Лукашенка

У Білорусі відбудуться військові навчання, на яких можуть бути тренування зі "звільнення" територій України.

У Білорусі від 8 до 14 вересня відбудуться спільні з Росією командно-штабні військові навчання, під час яких проведуть репетицію "звільнення" Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму каналі в YouTube.

"Від 8 до 14 вересня в Білорусі заплановані спільні командно-штабні навчання Збройних сил Білорусі і Збройних сил Російської Федерації. Дуже цікава тематика навчань – вони будуть "звільняти" раніше захоплені території сусідньої держави. Навчання передбачає відпрацювання операції із "звільнення" Волинської, Рівненської, Житомирської областей, раніше захоплених. Ким захоплених, від кого звільняти? Ми можемо лише здогадуватися. Втім, тематика навчань – наступальна, агресивна і спрямована проти нас", - сказав Жданов.

Також експерт зазначив, що з території Білорусі залишається загроза ракетних ударів по Україні.

"На Волинському і Поліському напрямках ситуація залишається без змін, підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. В Брестській і Гомельській областях зберігається загроза ракетних ударів, як з повітря, так і з суходолу", - поінформував він.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував майбутні військові навчання в Білорусі, на яких можуть бути тренування зі "звільнення" територій України. Так, Подоляк порадив військовим Білорусі та Росії навчатися здаванню в полон, а не "захопленню чужих територій".

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