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У Білорусі заявили про готовність до партнерського діалогу з Україною

У Білорусі заявили про готовність до партнерського діалогу з Україною

Associated Press

У Мінську зазначили, що "м'яч зараз на українській території".

У Білорусі заявили про готовність повернутися до партнерського діалогу з Україною. Однак зазначили, що зараз це залежить від позиції Києва.

Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"М'яч зараз на українській території", - зазначив чиновник.

За словами Головченка, Мінськ уже робив спроби розпочати такий діалог, але поки немає належного відгуку Києва.

"Ми неодноразово пропонували українській стороні провести переговори, як це було раніше. У нас іноді траплялися тертя, але ми знімали питання, йшли на взаємні поступки й продовжували далі торгувати. На жаль, зараз всі наші спроби вийти на контакт з колегами, залучити наявні механізми, не були сприйняті", — сказав прем'єр Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь ввела індивідуальні ліцензії на імпорт низки українських товарів.