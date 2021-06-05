У Білорусі заявили про готовність до партнерського діалогу з Україною

У Мінську зазначили, що "м'яч зараз на українській території".
У Білорусі заявили про готовність повернутися до партнерського діалогу з Україною. Однак зазначили, що зараз це залежить від позиції Києва.
Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, передає "Інтерфакс-Україна".
"М'яч зараз на українській території", - зазначив чиновник.
За словами Головченка, Мінськ уже робив спроби розпочати такий діалог, але поки немає належного відгуку Києва.
"Ми неодноразово пропонували українській стороні провести переговори, як це було раніше. У нас іноді траплялися тертя, але ми знімали питання, йшли на взаємні поступки й продовжували далі торгувати. На жаль, зараз всі наші спроби вийти на контакт з колегами, залучити наявні механізми, не були сприйняті", — сказав прем'єр Білорусі.
Нагадаємо, Білорусь ввела індивідуальні ліцензії на імпорт низки українських товарів.