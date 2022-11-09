У Білорусі ЗС почали "волонтерити" і збирати на фронт російських вояк, а влада почала переслідувати противників "СВО"

У Білорусі Збройні сили почали закупати для росіян аптечки та "розгрузки".

Білорусь і далі підтримує РФ в агресії проти України, надаючи свою територію та повітряний простір. Нещодавно, білоруські військовослужбовці почали допомагати росіянам із екіпіруванням.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади ЗС Білорусі у якості “братської” допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування", - йдеться в повідомленні.

У складі прикордонних військ Білорусі зараз створюються підрозділи операторів ударних БпЛА.

Правоохоронні органи Білорусі посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або критикують владу, чи так звану "спеціальну військову операцію" Росії в Україні.

Нагадаємо, що у Рівненській ОВА повідомили, що на кордоні з Білорусю жодних рухів військової техніки в бік України не спостерігається. Обстановка спокійна.

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