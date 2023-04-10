У більшості областей буде до +12℃, південь накриють опади – прогноз погоди від Наталки Діденко на 11 квітня

У вівторок на більшості території України буде +12 +16 градусів.
У вівторок, 11 квітня, найпрохолоднішою очікується погода у південній частині України – протягом дня лише +9+12 градусів, у Криму та Приазов'ї до +14 градусів.
Синоптикиня Наталя Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 11 квітня.
На решті території України вдень +12 +16 градусів. У прикарпатських областях +9+12 градусів.
Дощі завтра накриють південну частину, ввечері підтягнуться до центральних областей. Також несуттєві опади будуть на заході.
На решті території України – без опадів.
У Києві 11 квітня температура повітря вдень сягатиме до +15 градусів. Дощу не буде.
Однак вже проти ночі на 12 квітня на столицю насуне дощова хмара.
На Великдень в Україні вночі очікується +5+9 градусів. Вдень16 квітня передбачається +9+12 градусів. Дощі більш ймовірні тільки у західних областях.
Нагадаємо, у понеділок, 10 квітня, майже по всій Україні очікуються дощі та туман.
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