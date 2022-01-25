У більшості областей ітиме сніг: прогноз погоди в Україні на середу, 26 січня

У більшості областей ітиме сніг: прогноз погоди в Україні на середу, 26 січня

Завтра буде хмарно.

У середу, 26 січня, в Україні почне потроху теплішати, у більшості регіонів ітиме сніг.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у більшості областей очікується невеликий сніг, лише вночі на південному сході країни без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом у західній та північній частині на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах та східних областях вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві 26 січня також ітиме невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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