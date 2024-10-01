У більшості областей оголошена повітряна тривога: попередили про ракетну небезпеку

Тривога охопила майже всю Україну.
Станом на 13:15 у більшостей областей оголосили повітряну тривогу.
Про це свідчить мапа тривог.
Тривога охопила майже всю Україну, крім західних областей.
У Повітряних силах України попередили про ракетну небезпеку.
"Загроза застосування балістики з північно-східного напрямку! Ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 13:15.
Нагадаємо, вдень 1 жовтня росіяни атакували Запоріжжя. Сталося влучання, є жертви.