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У більшості областей України буде сухо: прогноз погоди на четвер, 21 липня

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У більшості областей України буде сухо: прогноз погоди на четвер, 21 липня

Фото: Pexels

Погода буде мінливо хмарною.

У четвер, 21 липня, в Україні буже переважно сухо, короткочасні дощі ітимуть лише на Лівобережжі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 21 липня на Лівобережжі місцями очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, на Закарпатті та у південній частині 14-19°, вдень 22-27°, на північному сході країни 18-23°, у західних та південних областях 25-30°, на Закарпатті до 35°.

21-23 липня у південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 21 липня буде сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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Дата публікації
Перегляди
210
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